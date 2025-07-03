الامارات | مركبات فارهة تدخل خدمة فحص السائقين بشرطة رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة، خدمة جديدة ومبتكرة لفحص السائقين تحت مسمى «المركبة الفارهة»، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات مركز المرور والترخيص، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين في قرية فحص السائقين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة التحول الذكي والتطوير المستمر في خدمات الترخيص، حيث تتيح للمتقدمين إجراء اختبار القيادة الداخلي واختبار المدينة في موعد واحد، وخلال 15 دقيقة فقط، باستخدام مركبة فاخرة، ويحصل الناجح على رخصة القيادة في اليوم نفسه، في أجواء مريحة وتجربة استثنائية، تعكس تطلعات شرطة رأس الخيمة في تقديم خدمات حكومية وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أفاد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، بأن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي ضمن نظام تصنيف النجوم، مشيراً إلى أن خدمة «VIP» تعكس التزام شرطة رأس الخيمة تقديم خدمات تفوق التوقعات، وتمنح المتعاملين تجربة مرنة وسريعة. وأوضح أن المتعامل يمكنه، من خلال هذه الخدمة، إجراء اختباري القيادة (الداخلي والمدينة) في وقت واحد، دون الحاجة إلى المرور بمرحلتين منفصلتين كما هو معتاد، ما يوفر الوقت والجهد، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح مدير فرع ترخيص السائقين بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، النقيب عدنان محمد أحمد، أن مراحل اختبار القيادة تستغرق نحو 15 دقيقة فقط، باستخدام مركبة مجهزة بالكامل ومخصصة لهذا النوع من الفحص.

وأضاف أن المتعامل الذي يجتاز الاختبار بنجاح يحصل على رخصة القيادة في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى حجز موعد جديد أو الانتظار لفترة لاحقة، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقديم خدمات عالية الجودة تواكب متطلبات المتعاملين وتطلعاتهم.

وذكر أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة عملية نحو تطوير آليات العمل في فحص السائقين، من خلال اعتماد مركبات مجهزة، تسهم في تحسين بيئة الاختبار، وتقديم تجربة متقدمة للمتعاملين، مؤكداً أن دمج الاختبارين في إجراء واحد يحد من فترات الانتظار، ويعزز كفاءة الإجراءات، ضمن إطار يحافظ على دقة التقييم وجودة المخرجات.