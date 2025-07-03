الامارات | نهيان بن مبارك: كرامة المعتقد مصونة وحق العبادة محترم ومكفول في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن كرامة المعتقد مصونة، وحق العبادة محترم ومكفول في الإمارات.

وقال: «إن الاحترام والتقدير بين الأديان، الذي تعتز به دولة الإمارات ومجتمعها المتنوع، لم ينشأ مصادفة، بل هو ثمرة قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو نصير حقيقي للسلام والتعايش، ويقودنا سموه بإخلاص لاحترام وفهم المعتقدات الدينية المتنوعة لكل الذين يعيشون ويعملون في بلدنا».

وأضاف: «يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة إيماناً مطلقاً بأن الاعتراف بالآخرين وتقديرهم، هو ما يمنحنا القدرة على العيش معاً، والاستماع إلى بعضنا بعضاً، ليشكل ذلك كله الأساس المتين لوطن مدني مسالم ومزدهر، وتواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات سموه، التأكيد أن السلام عندما يتجذر في الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، قادر على تجاوز الفوارق الدينية والثقافية والخلفيات المختلفة».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسات اللقاء المفتوح الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن مع قادة الأديان كافة الموجودة على أرض الإمارات للتعريف بالمبادرة المجتمعية التي أطلقتها الوزارة والصندوق معاً احتفاء بـ«عام المجتمع»، وهي مسابقة «حياتنا في الإمارات»، التي تهدف إلى مشاركة كل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة تجربهم ورؤيتهم للمجتمع الإماراتي من خلال الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة شاملة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وفيلماً وثائقياً حول المجتمع الإماراتي وتنوعه وثرائه، كما قدم عدد من المشاركين في المسابقة نماذج لمشاركاتهم، لتكون مثالاً للآخرين، ثم انطلقت فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان «جلسة تعريفية بالمشاركة في المسابقة»، التي تضمن تقديم فكرة عامة حول المسابقة وأهدافها وكيفية المشاركة فيها عبر خطوات بسيطة وسريعة، كما تم توزيع نموذجين للمشاركة، على الحضور من القيادات الدينية والفكرية، قبل أن يتم فتح الباب للمناقشة الحرة حول مسابقة «حياتنا في الإمارات»، والاستفسارات بين القادة الدينيين والمسؤولين عن المسابقة.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، والمدير العام بوزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، ومدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، وسعيد الظاهري، والدكتورة حواء المنصوري، وحشد من كبار القادة الدينيين والمفكرين والمؤثرين في الإمارات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال كلمته: «إن دولة الإمارات بلد فريد، فنحن وطن تجتمع فيه المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والهندوسية وغيرها بلا تعارض، بل في سلام وتفاهم، فالإمارات موطن لنحو 200 جنسية، يمارسون شعائرهم الدينية بحرية وسلام، في روح من الاحترام المتبادل، ففي دولة الإمارات، كرامة المعتقد مصونة، وحق العبادة محترم ومكفول».

ورحب بالحضور قائلاً: «إن حضوركم يعكس التزامكم المتواصل بتعزيز قيم السلام والتفاهم المتبادل، والوئام الروحي داخل الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، لأنكم تجسدون المشاعر الصادقة لوطننا المتنوع، وتثرون مجتمعاتكم الدينية كنسيج حي في مجتمعنا، وتسهمون في تشكيل بوصلتنا الأخلاقية المشتركة، وصلابتنا الجماعية، وقوتنا الثقافية، وإيماننا بقيم التسامح والأخوة الإنسانية».

وأضاف: «يسعدني أن أدعوكم للانضمام إلى مبادرة وطنية مهمة، ترعاها وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع صندوق الوطن، احتفاءً بـ(عام المجتمع)، إنها مبادرة تحتفي بتجارب الحياة الحقيقية لكل من يعتبر الإمارات وطنه، من خلال الكتابة، وسرد القصص، وأشكال التعبير الإبداعي الأخرى، وهي مسابقة (حياتنا في الإمارات)».

وأكد أن الهدف من هذه المبادرة بسيط، لكنه عميق، لأنه يمثل دعوة كل أفراد المجتمع، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات، لمشاركة قصته الشخصية عن معنى دولة الإمارات بالنسبة له، موضحاً أنه يمكن للمشاركين كتابة قصة قصيرة أو قصيدة أو رسالة أو مقالة أو تأمل باللغتين العربية أو الإنجليزية، ليعبروا عما يعنيه لهم العيش في هذا الوطن العزيز، حيث السلام والأمن والتنوع وحرية المعتقد ليست مجرد شعارات، بل واقع ملموس.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن (حياتنا في الإمارات) ليست مجرد مسابقة أدبية، بل هي شهادة على نجاح إنسانيتنا المشتركة، وأرشيف حي لكيفية كون دولة الإمارات منارة للتسامح في العالم المعاصر».