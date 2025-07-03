الامارات | بلدية دبي تفتتح التسجيل في جائزة أفضل ممارسات التنمية المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل في الدورة الـ14 من جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، التي تُنظمها البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» «UN-Habitat» تكريماً لأفضل الأفكار والمشاريع والممارسات العالمية المبتكرة، الهادفة إلى تعزيز نمو المدن والارتقاء بمستويات جَودة الحياة والبيئة المعيشية في العالم.

وتهدف الجائزة التي سيُعلن عن الفائزين بها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في عام 2026، إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات العالمية من أفكار ومشاريع مبتكرة، تستهدف إحداث أثر إيجابي لتحسين ظروف البيئة المعيشية، وتطوير مفاهيم التخطيط الحضري والعمراني للمدن الذي يركز على الارتقاء بنوعية وجودة الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية وحماية البيئة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي ناصر بوشهاب، إن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة رسخت طيلة الـ30 عاماً الماضية ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تبني أهداف وممارسات التنمية المستدامة، والحرص المتواصل على تعزيز التعاون الدولي والمشاركة المسؤولة لتحفيز الابتكار وخلق الحلول المتكاملة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة في التنمية الحضرية المستدامة، والإسهام في بناء مدن مستقبلية ذات مجتمعات حضرية ومعيشية تركز على جودة حياة الإنسان ورفاهيته.

وتضم الجائزة خمس فئات رئيسة، تشمل فئة أفضل المُمارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامّة، وفئة أفضل المُمارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وفئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحدّ من التلوث، وفئة أفضل المُمارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وفئة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة التي تمنح للفائزين مليون دولار أميركي، إذ تُمثل تحفيزاً لمواصلة الابتكار، وتعكس التزام إمارة دبي دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة ذات الأثر الفعلي والمستدام على مستوى العالم.

ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة في الجائزة التسجيل في الموقع الرسمي للجائزة: www.dubaiaward.ae وتقديم الوثائق المطلوبة.