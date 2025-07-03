فريق «التربية» يدقق أسئلة «الإعادة» تمهيداً لانطلاقها غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

شرع الفريق المختص في وزارة التربية والتعليم، والمكلّف بإعداد ومتابعة امتحانات الإعادة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، في استكمال التحضيرات النهائية، تمهيداً لانطلاق الامتحانات يوم غد الجمعة.

ويواصل الفريق حالياً، وضع اللمسات الأخيرة على عملية مراجعة أسئلة الاختبارات، التي ستُعقد بشكل إلكتروني كامل، لضمان دقتها لجميع الفئات الطلابية المستهدفة. كما يتابع الفريق عن كثب الجوانب التقنية والتشغيلية المرتبطة بمنظومة الاختبارات الإلكترونية، بما يشمل التأكد من كفاءة الأنظمة الرقمية، وتوافر الدعم الفني اللازم خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تنفيذها بسلاسة ومن دون أي معوقات.

وتنطلق يوم غد الجمعة، اختبارات الإعادة للعام الأكاديمي 2024 - 2025، للطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، في مختلف المسارات التعليمية التي تطبّق منهاج الوزارة، على أن تستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وتُطبّق اختبارات الإعادة على الطلبة الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويُمنح الطالب الدرجة الأعلى بين نتيجة نهاية العام ودرجة الإعادة. وحددت الوزارة أن اختبارات الصف الرابع ستُعقد ورقياً فقط، من خلال الحضور الفعلي في المدارس، فيما تُنفذ لبقية الصفوف «من الخامس حتى الثاني عشر» إلكترونياً، أيضاً بالحضور الفعلي. كما يُلزم جميع الطلبة بإحضار الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص، فيؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، تحت إشراف مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

ويبدأ طلبة الثاني عشر جدول اختباراتهم يوم 4 يوليو بمادة الرياضيات، على أن يؤدوا لاحقاً اختباراتهم في الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، تليها اللغة العربية والكيمياء يوم الثلاثاء، ثم اللغة الإنجليزية والأحياء يوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس بمادة التربية الإسلامية. وتُعقد الامتحانات على فترتين يومياً، الأولى من 09:00 حتى 11:00 صباحاً، والثانية من 12:00 حتى 02:00 ظهراً.

اختبار مادة الكيمياء

وفي ما يخص اختبار مادة الكيمياء، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم ستقوم بطباعة الجدول الدوري وتوزيعه على الطلبة أثناء الاختبار، في حين يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الدوري المتاح عبر منصة Swift Assess داخل متصفح الوسائط.