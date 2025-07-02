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الامارات | اعتماد 111 طلبًا ضمن برنامج المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | اعتماد 111 طلبًا ضمن برنامج المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة 1/2
  • الامارات | اعتماد 111 طلبًا ضمن برنامج المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 111 طلبًا ضمن برنامج المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها الثامن صباح اليوم، برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث ناقشت مجموعة من الطلبات الجديدة المقدمة ضمن برنامج الدعم التكميلي للمتقاعدين.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اعتماد 111 طلبًا جديدًا استوفت الشروط والمعايير المعتمدة، بتكلفة سنوية إجمالية بلغت 4,955,503.08 درهم، وذلك من إجمالي 133 طلبًا تم عرضها ودراستها في إطار اختصاص اللجنة ووفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين، ودعم استقرارهم المعيشي من خلال تقديم منح تكملية تُسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتواصل اللجنة مهامها وفق آليات دقيقة تضمن كفاءة دراسة الطلبات، وسرعة اتخاذ القرار، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وانسجامًا مع رؤية إمارة الشارقة في رعاية فئات المجتمع

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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