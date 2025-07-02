الامارات | شرطة دبي تضبط عصابة روّجت لحلويات بـ"نكهة المخدرات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي، في مؤتمر صحافي، اليوم، عن ضبط عصابة مكونة من 15 شخصاً روّجت لحلويات بـ”نكهة المخدرات”.

جاء ذلك ضمن فعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات في فستيفال سيتي.

وكشف مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي العميد عبد الرحمن المعمري، أن إلقاء القبض على العصابة جاء بعد متابعة ومراقبة دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث أقدم أفراد العصابة على بيع المخدرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العميد عبد الرحمن المعمري، أن ضبط أفراد العصابة وإحباط عمليتهم يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجريمة والحد منها.