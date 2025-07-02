الامارات | "التربية": 3 أسباب تؤدي إلى حجب الشهادة.. ويجب مراجعة المدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى حجب شهادة الطالب، وينبغي على ولي الأمر مراجعة إدارة المدرسة لإدراج عملية الحجب.

وقالت الوزارة، عبر منصتها الرقمية ضمن قسم "الاسئلة الشائعة" ، إن الشهادة قد تُحجب لثلاثة أسباب متعددة، أبرزها: وجود التزامات مالية على الطالب، أو عدم تسليم جهاز الحاسوب المدرسي، أو عدم تحديث البيانات الشخصية.

وفي هذه الحالات، يتوجب على الطالب أو ولي الأمر مراجعة إدارة المدرسة المعنية لمعرفة التفاصيل واستكمال الإجراءات اللازمة.

مقررات الفصل الثالث

وفيما يخص امتحانات الإعادة، أفادت بأن المواد التي تشملها امتحانات الإعادة لامتحانات نهاية العام الاكاديمي 2024-2025 لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تركز على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط.

مواد الإعادة

وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد الإعادة، ويحق للطالب التقدم للاختبارات بغض النظر عن عدد المواد غير المجتازة.

إلكترونية فقط

وبينت الوزارة أن امتحانات الإعادة ستكون إلكترونية فقط، ولن تُعقد ورقيًا، لافتة إلى أن الغياب عنها بعذر مقبول لا يمنح الطالب حق الحصول على امتحان تعويضي، وهو ما يتطلب من الطلبة الالتزام التام بالحضور في مواعيد الاختبارات المعلنة.