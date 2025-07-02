فنجان قهوة يصنعه الإصرار

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بينما كانت الكلمات تُتلى على خشبة المسرح احتفاءً بالطلبة القرّاء في الدولة، كان مشهدٌ آخر يصنع أثره بصمت في ركن جانبي من القاعة الخارجية، مقهى صغير يعجّ بالحيوية، يديره فريق من أصحاب الهمم بمهارة واحتراف، وبابتسامة لا تقلّ إشراقاً عن ضوء المسرح.

هنا، لا تُقدَّم القهوة فقط، بل تُسكب معها دروس في الإرادة والعمل والتمكين، شاب يرتّب الأكواب بدقة، وآخر يضبط ضغط ماكينة «الإسبريسو»، وثالث يستقبل الطلبات بلغة الجسد والعين والقلب. في كل حركة، حكاية تتجاوز حدود الإعاقة، وتؤكد أن الكفاءة لا تُقاس بالحواس، بل بالإصرار. هذه الزاوية لم تكن تفصيلة عابرة في الحدث، بل رسالة صريحة: إن التحدي لا يقتصر على القراءة وحدها، بل يشمل فتح المساحات أمام كل فرد ليعبّر، ويشارك، ويعمل، ويُحتفى بوجوده. في زحمة الحفل، كان كثير من الزوّار يتوقفون لطلب فنجان، فينصرفون عنه بنكهة مختلفة... نكهة الإنسانية حين تلتقي بالإدماج الحقيقي.