الامارات | بلدية دبي تدرس تحويل مهام ميدانية إلى فترات الليل     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي أنها تدرس حالياً تحويل عدد من المهام الميدانية إلى ساعات الليل بدلاً من النهار، بهدف تقليل تعرض العمال للإجهاد الحراري، الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأوضحت أن هذه المقترحات تستهدف المهام التي لا تتطلب تفاعلاً مباشراً مع الجمهور أو الاعتماد على ضوء طبيعي، مثل تنظيف الأشجار، والأرصفة والحاويات، والحشائش في الطرقات، إذ يسهم العمل خلال فترات الليل في تحسين كفاءة الأداء وضمان سلامة العاملين.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» العمل على تطوير خطط طويلة الأمد لمواجهة تأثيرات التغير المناخي في طبيعة العمل الميداني، أبرزها تعزيز الاعتماد على الآليات الذكية، ودمج أدوات الاستشعار الحراري وأنظمة التبريد المحمولة ضمن المعدات المستخدمة ميدانياً.

وشددت البلدية على التزامها تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي ينص على منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة عصراً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت أنها تعيد جدولة المهام الميدانية لتُنفذ في ساعات الصباح الباكر أو بعد انتهاء فترة الحظر، مع إعطاء الأولوية للأعمال الداخلية خلال ذروة الحرارة، بما يضمن استمرارية العمل دون مخالفة التعليمات أو تعريض العاملين لأي مخاطر صحية.

وأشارت إلى أنها تُطبق حزمة متكاملة من التدابير الاحترازية لحماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري أثناء فترات العمل في النهار، وتشمل «توفير قبعات للعمال مع الشالات، وتوزيع مياه شرب مبردة وأملاح تعويضية في المواقع، وتعزيز الرقابة الميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية، وتوفير استراحات مجهزة بمراوح ومبردات في جميع نقاط التجمّع».

وتشمل الحزمة أيضاً «توعية الفرق الميدانية من خلال نشرات وورش تثقيفية دورية حول أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية، والمراقبة اليومية لحالة الطقس واتخاذ إجراءات فورية بشأن تعديل أو تعليق العمل في حال وجود تحذيرات حرارة مرتفعة، واستخدام معدات ميكانيكية للحد من الجهد البدني المباشر، خصوصاً في أعمال تحميل النفايات أو نظافة الحاويات».