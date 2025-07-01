ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم. وهي 49.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 ومزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.