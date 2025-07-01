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أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

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أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم. وهي 49.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 ومزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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