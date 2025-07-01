الامارات | ريم عادل الزرعوني بطلةً لتحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الطالبة ريم عادل الزرعوني بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات، في حفل أقيم، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي.

كما تُوجت زهرة حمد بلقب المشرف المتميز، والطالب عبد الله الظنحاني بطلا لتحدي القراءة العربي عن فئة أصحاب الهمم، فضلا عن تتويج مدرسة عاتكة بنت زيد الحلقة الأولى - الشارقة "الشرقية" بلقب المدرسة المتميزة على مستوى الإمارات.

وشهدت المسابقة مشاركة قياسية، حيث خاض المنافسات 810 آلاف و838 طالباً وطالبة.

وتهدف مبادرة «تحدي القراءة العربي»، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي انطلقت دورتها الأولى في العام الدراسي 2015-2016 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

كما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، لغةً قادرةً على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتمكينهم من الاطلاع على الثقافات الأخرى، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.