الامارات | ابتكارات إماراتية تحصد 9 ذهبيات بمسابقة دولية في ماليزيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نادي الفجيرة العلمي إنجازاً إماراتياً لافتاً في المحفل الدولي، بعد أن حصد تسع ميداليات ذهبية وأربع جوائز دولية خاصة في المعرض والمسابقة الدولية للابتكارات (BIICC) التي احتضنتها ولاية ساراواك الماليزية بمشاركة من 670 مبتكراً ينتمون إلى 180 فريقاً علمياً من مختلف أنحاء العالم.

وضم الوفد الإماراتي المشارك نخبة من طلبة إمارة الفجيرة الذين قدموا ستة مشاريع علمية وتقنية طورت خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع وإيجاد حلول عملية في مجالات متنوعة من السلامة العامة إلى الزراعة الذكية.

ونال النادي جائزتين ضمن فئة أفضل خمسة مشاريع، وجائزة ضمن فئة أفضل ثمانية مشاريع، إلى جانب جائزة أفضل قيادي التي حصدها مدير النادي الدكتور سيف المعيلي عن فئة مديري وقادة الفرق العلمية.

وقال المعيلي لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الإنجاز يجسد رؤية إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في الاستثمار في الطاقات الشابة وصناعة الحلول المحلية القابلة للتصدير عالمياً. وأوضح أن المشاركة ضمت ابتكارات متنوعة تميزت بتطبيقات عملية وذكية، منها قارب إنقاذ ذكي صمم ليعمل عن بعد في البيئات البحرية الصعبة، مزود بأنظمة ملاحة ذكية وكاميرات حرارية لتحديد مواقع الغرقى بدقة، ما يرفع كفاءة عمليات الإنقاذ البحري ويقلل المخاطر على أطقم الإنقاذ البشرية. ومشروع الرافعة الشوكية الذكية التي تعتمد على أنظمة تحكم آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادرة على العمل في المستودعات المغلقة والضيقة بأمان وكفاءة. ومشروع طائرة درون مصممة لنثر البذور الزراعية على مساحات واسعة. وأضاف المعيلي: «لدينا أيضاً طائرة مسيّرة مخصصة لنقل الأدوية من المستشفيات إلى المرضى في المناطق البعيدة أو أصحاب الهمم، لتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى التنقل، بما يترجم رؤية الدولة في تقديم خدمات ذكية ميسرة لكل أفراد المجتمع».

إضافة إلى روبوت إطفاء حرائق يمكنه الدخول إلى المواقع المغلقة والخطرة دون تعريض حياة رجال الإطفاء للخطر، إذ يستخدم أجهزة استشعار للحرارة والدخان لتحديد البؤر النشطة بدقة وإخمادها، إلى جانب جهاز فحص أمني مطوّر يستطيع كشف الأجسام المريبة في الأمتعة والمركبات بسرعة وفاعلية أعلى.