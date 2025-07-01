الامارات | مجلس الوزراء يعتمد تعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين سعيد مبارك راشد الهاجري، رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء.

ويشغل الهاجري منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وهو يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية «لويس آند كلارك» في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى شهادة محلل مالي معتمد «CFA»، كما أكمل برنامج التعليم العالي للمديرين التنفيذيين في جامعة هارفارد لإدارة الأعمال.

شغل الهاجري العديد من المناصب المرموقة، منها مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ورئيس مجلس إدارة معهد المحللين الماليين المعتمدين، كما شغل عضوية مجموعة من مجالس الإدارات بما في ذلك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين، وعضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتقديراً لإسهاماته البارزة في القطاعين العام والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اختير الهاجري من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2007 واحداً من أفضل 250 قائداً عالمياً شاباً، كما شارك في العديد من اللجان والمجالس الاقتصادية والاستثمارية على مستوى الدولة، ويشغل منصب «شيربا» دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس».