«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تستبدل إنارة 500 مسجد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن «الهيئة» وضمن مشاريعها التحويلية (2025)، أكملت المرحلة الأولى من مشروع ضي المساجد، بتركيب الإنارة الجديدة في نحو 500 مسجدٍ رئيسي بمواصفاتٍ ومعايير فنيةٍ حديثةٍ مسايرةٍ لأرقى النظم المستخدمة في الإنارة والأضواء التي توائم بين جمال المنظر وتقليل الاستهلاك.

وأكد الدكتور الدرعي حرص «الهيئة» تعزيز مكانة الدولة وريادتها وترجمة رؤية «نحن الإمارات 2031»، بإطلاق وتنفيذ مشروعاتٍ نوعيةٍ تخدم أهداف «الهيئة» ورسالتها، وتسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، مشيداً بالدعم الكبير من القيادة الإماراتية الرشيدة.

وبين معاليه أن مشروع ضي المساجد، الذي أطلقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يستهدف توحيد الهوية في مساجد الدولة التي تشرف عليها «الهيئة»، وتحسين المظهر الخارجي لها والمساهمة في إبراز الجانب الجمالي للمدن في المناطق المطبق عليها المشروع، وذلك وفق منظومةٍ متكاملةٍ مبتكرةٍ للإضاءة حسب الأهمية الجغرافية والديمغرافية للمساجد، عبر استخدام وحدات إضاءةٍ مدروسةٍ من حيث أماكن التوزيع والنوعيات المختارة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إضاءة نحو 500 مسجد كذلك على مستوى الدولة بالإضاءة الدافئة داخل وخارج المسجد.

وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعاتها الوطنية، ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية المواكبة لسياسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر.