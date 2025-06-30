«الهوية والجنسية» تستعرض مزايا «السفر الذكي» في مؤتمر دولي بسنغافورة

ابوظبي - سيف اليزيد - سنغافورة (وام)

استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «مشروع السفر الذكي»، أحد المشاريع الابتكارية الرائدة عالمياً، ضمن فعاليات مؤتمر الاتصال الحكومي «GovMedia» الذي عقد بسنغافورة مؤخراً. وحظي مشروع السفر الذكي خلال المؤتمر باهتمام واسع من قبل الوفود المشاركة، وأكدت العديد من الدول حرصها على تبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع الهيئة في هذا المجال ورغبتها في الاطلاع على التجربة على أرض الواقع والاستفادة منها في تطوير أنظمة السفر والطيران لديها.وأكد وفد «الهيئة» المشارك في المؤتمر، خلال استعراضه مزايا المشروع أن منظومة السفر الذكي التي نفذتها الهيئة بمطار زايد الدولي تعد من أبرز المشاريع الرائدة الذي شهدها قطاع السفر والطيران العالمي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المشروع تضمن تطوير أنظمة ذكية مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في منافذ الدولة، مما أسهم في حصول المسافرين على رحلة سفر مريحة وآمنة وسريعة، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، وتحقيق الاستقلالية الكاملة لمنظومة المنافذ الذكية، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر، وتعزيز القدرة على التكيف والمواءمة مع التطورات المستقبلية.

وأوضح وفد «الهيئة» أن مشروع السفر الذكي يوفر مجموعة من المزايا الاستراتيجية للهيئة والمسافرين على حد سواء، من أهمها تفعيل الخدمات الذاتية للمسافرين في المنافذ، والسفر دون استخدام وثائق، وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمات التي تقدم للمسافرين، إضافة إلى سهولة استخدام البيانات الحيوية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. ونوّه بأن مشروع السفر الذكي يشمل 3 مراحل أساسية تبدأ بمرحلة إجراءات شركات الطيران التي تشمل التسجيل قبل السفر، واستقبال ودخول المسافرين والخدمة الذاتية لإنزال الحقائب، بينما تضم المرحلة الثانية إجراءات الجوازات التي تتعلق بالتعرف على المسافرين من خلال بصمة الوجه والفحص المسبق ومراقبة الجوازات والتحقق من صحة الجواز قبل الصعود للطائرة.