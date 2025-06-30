«موارد عجمان» تصدر تعميماً بشأن تقليل ساعات العمل ضمن مبادرة «صيفنا متوازن»

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إطلاق مبادرة «صيفنا متوازن»، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً يقضي بتقليل ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال العطلة الصيفية، وذلك اعتبارًا من الأول يوليو وحتى 22 أغسطس 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة عجمان على تعزيز جودة الحياة الوظيفية للموظفين، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية للطلبة، بما يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعي، وانسجاماً مع أهداف عام المجتمع ورؤية عجمان 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة.

ونص التعميم على تقليل ساعات العمل الرسمية من يوم الاثنين إلى الخميس لتصبح سبع ساعات يومياً، من الساعة 07:30 صباحاً حتى 02:30 ظهراً، وتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الجمعة للوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد، لمدة أربع ساعات ونصف من الساعة 07:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

كما ألزم التعميم الجهات الحكومية بمجموعة من الإجراءات، من بينها السماح بالعمل بنظام الدوام المرن بشرط ألا تقل ساعات عمل الموظف عن الساعات الرسمية المحددة، إلى جانب تنظيم أوقات المناوبات بما يتوافق مع احتياجات الجهات المختلفة ويضمن استمرارية الخدمات، وضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين خلال الساعات الرسمية في أيام الأسبوع.

وأكد التعميم أهمية قياس إنتاجية الموظفين العاملين عن بعد عبر النظام الإلكتروني المعتمد للعمل عن بُعد في حكومة عجمان، مع ضرورة إدخال المهام والمسؤوليات المناط بها الموظف ومتابعتها من قبل المسؤول المباشر، كما يتعين على الجهات الحكومية تزويد دائرة الموارد البشرية بالبيانات المطلوبة لاحتساب مؤشرات الإنتاجية وقياس كفاءة تطبيق المبادرة.

من جانبه أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن مبادرة «صيفنا متوازن» تعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور السياسات الحكومية، وتسعى إلى دعم استقرار الموظف وتعزيز إنتاجيته من خلال تبني أنماط عمل مرنة تحفز بيئة العمل وتراعي احتياجات الموظف الأسرية والاجتماعية.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 وضمن أهداف عام المجتمع، حيث تسهم في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي، وبناء بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة، تحقق التوازن المنشود بين المتطلبات المهنية والحياة الأسرية للموظفين مشيرا إلى أن الدائرة ستقوم برفع تقرير نهائي إلى المجلس التنفيذي يتضمن تقييماً شاملاً لنتائج المبادرة، إلى جانب أبرز التوصيات المقترحة لتعزيز مخرجاتها المستقبلية.