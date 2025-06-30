الامارات | تعرف إلى .. آليات استخراج شهادة الثانوية وتوثيقها داخل الدولة وخارجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم آليات ممنهجة و شاملة للحصول على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–2025، ووضعت مراحل واضحة لتوثيقها داخل الدولة وخارجها، لضمان اعتمادها لدى الجهات التعليمية الدولية والجامعات الأجنبية.

وتبدأ أولى الخطوات مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث يمكن لطلبة الصف الثاني عشر الدخول إلى بوابة الطالب الإلكترونية باستخدام بياناتهم الخاصة (نفس بيانات بوابة التعلم الذكي)، للحصول على نسخة إلكترونية أولية من الشهادة تُستخدم فقط داخل الدولة، ولا تُعتمد خارجياً.

وتتوفر هذه النسخة عبر الرابط:

• للمدارس الحكومية: https://student.ese.gov.ae

• للمدارس الخاصة: https://studentportal.moe.gov.ae

خارج الدولة

أما الطلاب الراغبون في استخدام شهاداتهم خارج الدولة، سواء للدراسة أو الهجرة أو التقديم للجامعات الدولية، فعليهم تقديم طلب شهادة أصلية ورقية ممهورة بعلامة مائية (لاصق فضي)، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال الخدمة الإلكترونية الخاصة بـ”طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية – تعليم عام”، عبر الرابط:

https://uap-stg.ese.gov.ae

أو من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة ese.gov.ae، ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية” > “تصديق الشهادات” > “طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية”.

استخدام الهوية

بعد تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، يُعبأ الطلب إلكترونيًا، ويُتاح للطالب أو ولي أمره طلب ما يصل إلى ثلاث نسخ أصلية تُطبع على ورق رسمي وتحمل العلامة الأمنية. ويتم تسليم الشهادات خلال 48 ساعة عبر شركات التوصيل المعتمدة مثل “أرامكس” أو “توصيل”.

شروط الجامعات

وشددت الوزارة على ضرورة عدم طلب نسخة إلكترونية مصدقة فقط، لأنها غير معترف بها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تلبي شروط الجامعات الأجنبية، التي تشترط وجود الشهادة الأصلية الورقية المؤمنة.

التوثيق الخارجي

وفي ما يخص مرحلة التوثيق الخارجي، يتوجب على الطالب أو ولي أمره تجهيز نسخة من شهادة الصف الثاني عشر (الواردة من مؤسسة التعليم وتحمل العلامة المائية)، ونسخة مطبوعة من شهادة الصف الحادي عشر على ورق جيد (150 جم على الأقل)، ثم تقديم طلب “توثيق مستندات دراسية” عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي:

https://www.mofa.gov.ae/Services/Attestation

حيث تتولى شركة “أرامكس” استلام الشهادات من منزل الطالب، وتقديمها للوزارة لتصديقها، ثم إعادتها خلال 48 ساعة. وتبلغ رسوم التوثيق نحو 170 درهماً للنسخة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم التوصيل.

المرحلة الأخيرة

أما المرحلة الأخيرة، فتختلف حسب الدولة التي سيُقدَّم لها المستند، وتحديداً السفارات. فعلى سبيل المثال، تتطلب السفارة المصرية أن يتم توثيق الشهادات من وزارة الخارجية أولاً، ثم تقديمها للقنصلية أو السفارة برفقة صورة من جواز سفر الطالب وولي الأمر، تتضمن جميع التأشيرات لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى نسخة منفصلة من جواز الطالب.