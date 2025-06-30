رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك المنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد مبارك علي آل سالمين المنصوري وابنه وابنته وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العين.وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى عائلتهم سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.كما قدم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.