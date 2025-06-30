الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة العشرين

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة محش الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جنوب إفريقيا ونائب "الشيربا" الإماراتي، في الاجتماع الثالث لـ"شيربا" مجموعة العشرين (G20)، الذي عُقد في جنوب إفريقيا من 24 إلى 27 يونيو2025. جمع الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة والدول المدعوّة والمنظمات الدولية بهدف استعراض التقدم المحرز في مجموعات وفرق العمل التابعة لمجموعة العشرين. واستعرضت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في مجموعات وفرق العمل والتي تغطي مجالات متعددة من بينها مكافحة الفساد، والثقافة، والتعليم، والتنمية، وتمكين المرأة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتوظيف، والحد من مخاطر الكوارث، والمناخ والاستدامة البيئية. وجددت دولة الإمارات تأكيدها على دعم جهود رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، والتزامها بالتعاون متعدد الأطراف من خلال منصة "العشرين". يشار إلى أنّ جنوب إفريقيا دعت دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025 كدولة ضيف. وهذه الدعوة ستكون المشاركة السادسة للدولة في مسار المجموعة والرابعة على التوالي بعد مشاركاتها السابقة في البرازيل عام 2024، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011. وتُعد مجموعة العشرين، التي تأسست في عام 1999، منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي الدولي حيث تجمع بين أكبر الاقتصادات في العالم لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الشامل.