حمدان بن محمد: نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي" في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن"، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل.

وقال سموه عبر منصة إكس:"من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن"، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل".

وأكد سموه:"إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة، ويأتي هذا المشروع النوعي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار وتوظيف أحدث التقنيات. والقادم دوماً أجمل في وطننا".

وأكد سموه أن القادم دوماً أجمل في وطننا.