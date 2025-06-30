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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في باكستان

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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