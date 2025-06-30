الامارات | سارة الأميري تهنئ الطلبة الأوائل لحصولهم على نتائج متميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، الطلبة الأوائل لحصولهم على نتائج متميزة في واحدة من أهم مراحلهم التعليمية، مشيدة بحرصهم ومثابرتهم وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى، كما باركت لأولياء أمور الطلبة نتائج أبنائهم المشرفة، مشيدة بحرصهم ومتابعتهم المستمرة لمسيرة أبنائهم، وتوفيرهم كل متطلبات تميزهم وتقدمهم، متمنية لهم دوام التوفيق في مساراتهم التعليمية المستقبلية.

وثمّنت دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمسيرة التعليمية الوطنية، وتسخير كل الإمكانات لرفعتها وتقدمها، وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، إلى جانب متابعتها للخطط التطويرية في قطاع التعليم.

وأشادت بكوادر الميدان التربوي الذين يشكّلون حجر الأساس في مسيرة التعليم، مؤكدة أن تفوّق الطلبة هو ثمرة لجهود الكوادر المخلصة، وعطائهم المتواصل، وتفانيهم في أداء رسالتهم النبيلة.

وأشارت إلى أن المعلم شريك محوري في بناء المستقبل، وركيزة أساسية في تحقيق تطلعات الإمارات في ملف التعليم.