وفد من البرلمان العربي يزور المستشفى الإماراتي العائم في العريش

ابوظبي - سيف اليزيد - زار وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش.. حيث قام بجولة شاملة في أقسام المستشفى المختلفة واطلع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها للمرضى.

والتقى أعضاء الوفد خلال الزيارة بعدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى واستمعوا إلى تجاربهم حول مستوى الرعاية الصحية والدعم الإنساني الذي يتلقونه من الطواقم الطبية الإماراتية.

كما اطلع الوفد على سير عمل "عملية الفارس الشهم 3" في العريش، والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تعرف الوفد على آلية إدارة العملية وأنواع المساعدات المقدمة التي تشمل الطرود الغذائية والصحية وطرود الطفل والمرأة وطرود الملابس للأطفال، وغيرها من المساعدات الإغاثية المتنوعة.. وشارك أعضاء الوفد في تعبئة عدد من هذه الطرود.

وأشاد اليماحي بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم..مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس القيم العربية الأصيلة والتضامن العربي المشترك.

ويعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"..حيث تم تدشينه في 23 فبراير 2024 لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية متخصصة وإمكانات متقدمة لتوفير الرعاية الصحية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين.

يذكر أن عملية "الفارس الشهم 3" انطلقت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قدمت دولة الإمارات حتى الآن أكثر من 70 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، في إطار حرصها على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.