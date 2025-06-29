الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 04:25 والجزر الأول عند 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:29والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.