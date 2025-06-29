الامارات | "بلدية دبي" توقف مكتبين استشاريين هندسيين بسبب مخالفات مهنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة.

وأوضحت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مهامها في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وضبط جودة العمل، بما يضمن حماية مصالح المُلاك والمطورين، والحفاظ على معايير السلامة والالتزام بأعلى درجات الكفاءة المهنية في القطاع الهندسي.

وأكدت بلدية دبي حرصها على مواصلة الرقابة والتدقيق على مكاتب الاستشارات الهندسية لضمان الالتزام باللوائح والمعايير الفنية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت إخلالها بتلك الالتزامات.