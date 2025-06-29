الامارات | «التربية» تُطلق المخيم الصيفي لصقل مواهب الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة، فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي 2025 بنسخته السادسة، بوصفه منصة تفاعلية مبتكرة تهدف إلى صقل مواهب الطلبة، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية والتقنية، عبر أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه، وتلائم مختلف المراحل الدراسية، وذلك في أعقاب انتهاء العام الدراسي الجاري 2024-2025.

وأوضحت الوزارة أن المخيم يستهدف طلبة الحلقات الدراسية كافة (الأولى والثانية والثالثة)، مشيرة إلى أن فعالياته ستُنفّذ من السابع إلى 31 يوليو 2025، من الإثنين إلى الخميس، بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية والنصف بعد الظهر.

وستحتضن البرنامج سبعة مراكز ثقافية موزعة جغرافياً، لضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المشاركين، وتشمل: مركز أبوظبي الثقافي والظفرة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة ومسافي. وتوفر هذه المراكز فضاءات تعليمية مجهزة لاستضافة ورش العمل الفنية، والجلسات الثقافية، والدورات التقنية المتخصصة.

ودعت «التربية» الراغبين في الانضمام إلى المبادرة إلى إكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.office.com/r/89s6FbfK9p، مؤكدة أن المقاعد محدودة، وأن أولوية القبول ستكون وفقاً لأسبقية التسجيل وفئات الطلبة المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن المخيم يمثّل خطوة نوعية في مساعيها الرامية إلى بناء جيل متمكن معرفياً ومهارياً، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الابتكار والإبداع، لافتة إلى أن تفاصيل البرامج اليومية والأنشطة المصاحبة متاحة في دليل المخيم المرفق.

ويأتي إطلاق النسخة السادسة استمراراً لسلسلة نجاحات حققتها الدورات السابقة، حيث أسهمت في اكتشاف مواهب طلابية واعدة، وعززت روح الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.