الامارات | «سَنَد».. طلبة في جامعة أبوظبي يطورون تطبيقاً ذكياً لدعم أطفال التوحّد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أربعة طلاب من قسم هندسة البرمجيات في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، سارة عماد حمدان، وأمنية أسامة أحمد، ومحمود أحمد سليمان، وصوالح محمد شافي، في تطوير مشروع مبتكر بعنوان «سَنَد»، وهو نظام ذكي متكامل صُمّم لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد، يدمج بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل العاطفية والمعرفية.

ويقدم التطبيق تجربة مميزة من خلال وكيل افتراضي آمن يتفاعل مع الطفل بلغتين، ويقوده في سلسلة من الأنشطة التعليمية والاختبارات المعيارية المعتمدة، مثل PPVT وEVT، في بيئة آمنة ومحفزة. كما يضم ألعاباً تعليمية باستخدام الواقع المعزّز، إلى جانب سيناريوهات اجتماعية تُنمّي مهاراته الإدراكية والتواصلية.

كما يضم لوحات تحكم ذكية تُتيح للأخصائيين والأهالي مراقبة التطوّر المعرفي والسلوكي للطفل، مع مؤشرات تفصيلية تساعد في اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وتخطيط تدخلات فاعلة.

ووصف المشرف على المشروع، أستاذ علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة، الدكتور مراد الرجب، ابتكار «سَنَد» بأنه ليس مجرد إنجاز أكاديمي، بل «قصة إنسانية تُروى بلغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أن هذا الابتكار يعكس طموح طلبة جامعة أبوظبي، وقدرتهم على تحويل التحديات المجتمعية إلى فرص تطوير ملموسة.