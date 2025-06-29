الامارات | «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعتمد برامج أكاديمية وسياسات محدثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عدداً من البرامج والسياسات الجديدة والمحدثة في المجالات العلمية والأكاديمية، كما اعتمد التقويم الأكاديمي لعام 2025-2026، وقوائم الخريجين للعامين الماضي والجاري، واطلع على الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة للربع الثاني من العام الجاري، وعلى تقرير الاعتمادات الأكاديمية، وتقرير حول برامج فرع الجامعة في منطقة الظفرة، وخطة أهم المبادرات والأنشطة لعام 2025.

كما اطلع المجلس على إجراءات الجامعة في ما يخص ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي القائم على المخرجات ومصفوفة المخاطر، حيث تم تطوير واعتماد 284 إجراء تشمل قطاعات وإدارات الجامعة كافة. وبالنسبة لاعتماد البرامج الأكاديمية من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، حصلت الجامعة على الاعتماد الأولي لبكالوريوس الآداب في اللغة الروسية، وماجستير الآداب الشعبي الإماراتي، إلى جانب عدد من التغييرات الجوهرية التي تم اتخاذها في عدد من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأكد رئيس المجلس، الدكتور محمد راشد الهاملي، أن الجامعة تمضي نحو استشراف مستقبل الدراسات الإنسانية والاجتماعية برؤى علمية ومنهجية، ما يجسد حرصها على تعزيز مجال الدراسات الإنسانية بمختلف مساقاتها، وتبني خطط العمل الشاملة والرؤى الأكاديمية المستقبلية.

. المجلس اطلع على إجراءات الجامعة في ما يخص ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي القائم على المخرجات ومصفوفة المخاطر.