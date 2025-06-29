الامارات | انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، وسط طقس غائم وظهور سحب ركامية ورياح معتدلة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة.

وقال إن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان. وتوقع المركز أن يكون طقس اليومين المقبلين رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وغائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

وتكون الرياح شمالية غربية، تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

أما طقس يوم الأربعاء المقبل، فيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وغائماً جزئياً، وتظهر السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر. ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية، تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. وتصل سرعتها إلى 40 كم/س. أما البحر فيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.