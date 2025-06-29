الامارات | إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب الميدان التربوي الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة اليوم، في وقت تستهل وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الأكاديمي 2024-2025 بطلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر غداً.

وحددت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء لإعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثامن، حيث تصدر نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن، تليها نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع.

وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر «بوابة الطالب الإلكترونية» وفقاً للمواعيد المعلنة لكل مرحلة دراسية، كما يمكن للطلبة وذويهم طباعة الشهادات إلكترونياً من خلال البوابة نفسها.

وبحسب التقويم الأكاديمي، يتقدم الطلبة الذين لم يحققوا النجاح في الامتحانات النهائية للجولة الأولى إلى اختبارات الإعادة في الفترة من 4 يوليو المقبل حتى 10 منه، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها في 14 يوليو. ومن المقرر أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة غداً حتى أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 14 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي لبرنامج التطوير المهني في الأسبوع الذي يسبق إجازة بداية العام الدراسي الجديد، حيث ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم لاحقاً.