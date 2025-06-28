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الامارات | ‏قرقاش: طهران‬⁩ مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي

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  • الامارات | ‏قرقاش: طهران‬⁩ مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي 1/2
  • الامارات | ‏قرقاش: طهران‬⁩ مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد، ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي. ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعاً».

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس": «اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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