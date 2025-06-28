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الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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