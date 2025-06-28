الامارات | «ميلس الطيبين».. مبادرة لدمج كبار السن في المجتمع وتحسين صحتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دّمت رائدة الأعمال الاجتماعية، فاطمة راشد الزعابي، مبادرة مبتكرة، تحت عنوان «ميلس الطيبين»، تستهدف من خلالها تفعيل مجالس الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي، عبر أيام مخصصة للرجال وأخرى للنساء من كبار السن، وتنظيم تجمعات لهم تتضمن أنشطة وفعاليات ترفيهية شعبية، وفتح نافذة تجارية لهم لعرض منتجاتهم اليدوية.

وتستهدف «ميلس الطيبين» تفعيل مبادرات دمج كبار السن، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ما يعزز من شعورهم بالانتماء والتقدير، عبر تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، ما ينتج عنه تحسين جودة حياتهم، ومكافحة الوحدة والعزلة، وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وذلك في إطار مبادرات وأفكار «عام المجتمع».

وأوضحت فاطمة الزعابي، خلال عرضها مبادرتها ضمن منصة «وياكم»، التابعة لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، لمعالجة التحديات الاجتماعية، أن فكرتها تقوم على استغلال مجالس أبوظبي المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وضواحيها، عبر تخصيص يوم محدد في الأسبوع بكل مجلس ليكون يوماً لكبار السن، يتخلله تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية شعبية داخل قاعة المجلس، إضافة إلى تخصيص ركن لعرض أي منتجات يتم تصنيعها أو إعدادها من قبلهم كالمشغولات اليدوية أو الطعام، وإتاحة الشراء أمام الجمهور، ما يعود عليهم بفائدة مالية، مشيرة إلى أن الأثر المعنوي والمادي من المشروع يتضمن تحسين صحتهم العاطفية والعقلية، من خلال الأنشطة والدمج المجتمعي، بجانب الفائدة المادية التي ستعود على المشاركين في عرض منتجاتهم وبيعها.