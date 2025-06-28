الامارات | الحبس شهراً لمتهمَين بقضية «عملة غير معترف بها»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً بحق متهمَين، الأول بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني للإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، إضافة إلى تهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وأوقفت تنفيذ حكم الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

وعاقبت الثاني بغرامة قدرها 127 ألفاً و960 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، بعد إدانته بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.