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الامارات | قصص

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاولت إحدى الشركات المزوّدة لخدمات الاتصالات بالدولة بشتى الطرق الودية إقناع عميل لديها بسداد 67 ألفاً و884 درهماً مستحقة على فواتير متراكمة على ثلاثة خطوط، لكن دون جدوى، فأقامت دعوى قضائية ضده أمام المحكمة المدنية بدبي، التي حكمت بإلزامه بسداد المبلغ.

وقالت الشركة، إن المدعى عليه تعاقد على الاستفادة من الخدمات الهاتفية وتقنيات متطورة، وحصل على ثلاثة خطوط، ورغم التزامها بتوفير الخدمات المتفق عليها معه، وفق شروط العقد، إلا أنه لم يسدد قيمتها. وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات تضمنت صوراً من العقود، وكشوف الحسابات والمبالغ المستحقة. ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة رغم إعلانه.

وقالت المحكمة إن طلبات الحصول على خدمة الخطوط ممهورة بتوقيعات منسوبة للمدعى عليه، وكان مفاد الطلبات انتفاعه بالخدمة المطلوبة نظير سداد مقابل تلك الخدمة. وبحسب الفواتير المقدمة من الشركة المدعية، فقد امتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة في ذمته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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