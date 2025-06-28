الامارات | وجهات عالمية تستقبل المواطنين بتسهيلات دخول جديدة 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّثت وجهات عالمية، أخيراً، إجراءات دخول مواطني دولة الإمارات إليها، مضيفة مزايا وتسهيلات عدة، منها زيادة مدة الإقامة، وتسهيل الحصول على تصريح السفر إلكترونياً خلال مدة زمنية قصيرة.

وحافظ جواز السفر الإماراتي خلال العام الجاري على مركزه الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس»، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، الذي يُعدّ نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم.

ووفقاً لآخر تحديث للمؤشر العالمي، يُمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 179 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة (132 دولة من دون تأشيرة، و47 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول).

ويُمكّن جواز السفر الإماراتي المواطنين من السفر إلى أكثر من 90% من دول العالم، من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر، فيما اقتصر عدد الدول التي تطلب التأشيرة المسبقة على 19 دولة.

ويعتمد هذا التصنيف على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها، من دون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وأعلنت سفارات الدولة في الخارج، خلال الفترة الأخيرة، تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى عدد من الوجهات العالمية، داعية المسافرين إلى متابعة «تحديثات إجراءات السفر على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة الخارجية».

ونصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة الراغبين في السفر بالتسجيل في خدمة «تواجدي»، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو التطبيق الذكي، حيث تُمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل مع مواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات، أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

ويستعد كثير من المواطنين للسفر إلى وجهات خارجية مختلفة، مع بدء الإجازة المدرسية ودخول موسم الصيف، فيما تحرص وزارة الخارجية على سلامة مواطني الدولة في الدول التي يقصدونها، وضمان عودتهم سالمين إلى الإمارات.

وأعلنت سفارة دولة الإمارات في طوكيو، أخيراً، تمديد فترة بقاء مواطني دولة الإمارات في اليابان من حاملي جوازات السفر العادية، إلى 90 يوماً عوضاً عن 30 يوماً المعمول بها سابقاً.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «بدءاً من أول يوليو المقبل، يمكن للمسافر الإماراتي الإقامة في اليابان لأغراض السياحة أو العمل لمدة 90 يوماً، وذلك لحاملي جواز السفر العادي الذي يحتوي على شريحة إلكترونية (IC)». ودعت المسافرين الإماراتيين إلى متابعة تحديثات إجراءات السفر من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة، المتوافرة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

وأعلنت بعثة الإمارات في بانكوك، أخيراً، أن مملكة تايلاند طبقت نظام بطاقة الوصول الرقمية (TDAC)، بدلاً من نموذج الهجرة الورقي (TM6)، ابتداء من الأول من مايو الماضي.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أنه «في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، وتمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق والتفاهم المشترك على مختلف المستويات، تعلن البعثة أن السلطات التايلاندية بدأت من الأول من مايو الماضي تطبيق نظام بطاقة الوصول الرقمية، وسيكون بإمكان المسافر الإماراتي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (tdac.immigration.go.th)، وذلك قبل موعد السفر بحد أقصى ثلاثة أيام، مع ضرورة إدخال البيانات الشخصية ومعلومات جواز السفر وتفاصيل الرحلة، ومكان الإقامة داخل تايلاند، إضافة إلى الإقرار الصحي ليحصل على رمز استجابة سريع (QR Code)، يجب تقديمه لموظف الهجرة عند الوصول».

وبيّنت أن مميزات النظام الجديد، تشمل إمكانية التسجيل بالإنابة عن أفراد آخرين قبل ثلاثة أيام من الوصول، ومرونة تحديث البيانات في أي وقت قبل السفر.

وتتضمن عملية التسجيل خمس خطوات، تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم تعبئة نموذج بالبيانات المطلوبة، وإدخال بيانات الإقامة في الدولة، مع الإقرار الصحي واستلام التأكيد عبر البريد الإلكتروني، وأخيراً تقديم رسالة التأكيد الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، ووثائق السفر عند الوصول.

وتبلغ المدة المسموح بها لبقاء المواطنين بغرض السياحة 60 يوماً، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي، والعلاج 90 يوماً، والدراسة 90 يوماً.

وحدّثت المملكة المتحدة إجراءات دخول المواطنين ابتداء من الأول من فبراير 2024، إذ يمكن لمواطني دولة الإمارات التقديم على طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA)، وفقاً لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته المملكة المتحدة.

وبكلفة 10 جنيهات إسترلينية، يمكن لمواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لمدة سنتين في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، من خلال التطبيق (UK ETA)، أو موقع الحكومة البريطانية www.gov.uk، مع إمكانية السفر إلى المملكة لعدد غير محدود من الزيارات خلال هذه الفترة ولمدة إقامة لا تتجاوز ستة أشهر للزيارة الواحدة.

وحسب إرشادات السفر على موقع وزارة الخارجية، فإن المدة المسموح بها لبقاء المواطنين بغرض السياحة أو الدراسة أو العمل أو العلاج تصل بحد أقصى إلى ستة أشهر خلال العام الواحد. وفي حال وجود تمديد لفترة العلاج لأكثر من ستة أشهر، يمكن التواصل مع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن للمساعدة.

• جواز السفر الإماراتي حافظ على مركزه خلال العام الجاري باعتباره الأقوى في العالم.

• الجواز الإماراتي يُمكّن حامله من السفر إلى 179 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.