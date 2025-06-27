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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والجزر الأول عند الساعة 06:09 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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