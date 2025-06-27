"حكماء المسلمين" ينظم لقاء دولياً في كازاخستان حول "الدبلوماسية الروحية"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مجلس حكماء المسلمين فرع آسيا الوسطى، بالتعاون مع المركز الدولي للحوار بين الأديان والحضارات والجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك"، مائدة دولية مستديرة تحت عنوان "الدبلوماسية الروحية والحفاظ على التراث المقدس للأديان" وذلك على مدار يومي 25 و 26 يونيو الحالي، في مدينة ألماتي بكازاخستان.

وشهد التجمع حضوراً متميزاً لنخبة من كبار العلماء والشخصيات الدينية والخبراء والمثقفين، بهدف استكشاف الدور الحيوي للمخطوطات القديمة والتراث الديني الثقافي في عصرنا الحديث.

وركزت النقاشات على تطوير استراتيجيات فعالة لترميم هذه المخطوطات النادرة، وتعزيز الدبلوماسية الروحية كجسر للتفاهم بين الأديان؛ حيث كان من أبرز محاور هذا الحوار مبادرة طموحة لترميم مخطوطة نادرة من القرآن الكريم تعود للقرن الثاني عشر.

شارك في المائدة الدولية المستديرة الدكتور دارخان كديرالي، المنسق العام لمكتب مجلس حكماء المسلمين في منطقة آسيا الوسطى، وباويرجان باكيروف، نائب رئيس المركز الدولي للحوار بين الأديان والحضارات، والدكتور أحمد حسين، رئيس جامعة نور مبارك في كازاخستان، وعدد من المسؤولين.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عروضا تقديمية تحت عنوان "الدبلوماسية الروحية ودور الأديان في بناء الثقة المتبادلة"، أدارها الدكتور يختيار بالطور، مدير قسم العلوم والابتكار في جامعة نور مبارك.

وعقد خبراء الترميم ورش عمل وندوات متخصصة، فيما قدم أحد الباحثين من جامعة الأزهر جولة إرشادية قيمة لمجموعة المخطوطات الإسلامية، تضمنت عرضا خاصا للمصحف النادر من القرن الثاني عشر.

وناقشت فعاليات اليوم الثاني آليات صيانة المخطوطات الإسلامية النادرة وأحدث الأساليب الأكاديمية في دراسة التراث الإسلامي؛ حيث توجت المائدة الدولية المستديرة باعتماد إعلان مشترك يؤكد التزام المؤسسات المشاركة الراسخ بحماية التراث المقدس وتعزيز الدبلوماسية الروحية كركيزة للتفاهم والتعايش بين الثقافات والأديان.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود مجلس حكماء المسلمين الهادفة إلى تعزيز الدبلوماسية الروحية في ترسيخ الحوار والتسامح والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة بما يسهم في نشر قيم السلام والتفاهم والاستقرار.