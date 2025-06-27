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رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

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رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها..مؤكدين أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة لترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية وإمكانيات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز النماء والازدهار لشعبيهما.وتبادل سموه والرئيس العراقي التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد معربين عن تمنياتهما أن يعم خلاله الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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