الامارات | الإمارات تُعيد الأمل للأسر الريفية في أفغانستان بـ 10 مراكز للولادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ (فاطمة) أول مولودة تُولد في المراكز الـ10 للولادة التي شيّدتها دولة الإمارات في مختلف ولايات أفغانستان، مبشرة بحياة صحية أفضل للمناطق الريفية الأفغانية.

ووُلدت (فاطمة) بأمان في جلال آباد بولاية ننكرهار في أفغانستان، وهي المولودة السابعة لأمها شازيا محمدي، والأولى التي تُولد في مركز ولادة متخصص يوفر الرعاية الطبية اللازمة، بإشراف أطباء متخصصين.

وتقول الأم (شازيا): «كان وضعنا الاقتصادي سيئاً للغاية طوال الوقت السابق، والآن أصبح حالنا أفضل بكثير بعد تلقي المساعدة الإماراتية، ونشكر دولة الإمارات على هذا التحول النوعي في حياتنا جميعاً»، وفي المقابل يتذكر زوجها، رمضان محمد، معاناتهما في الحصول على الرعاية الصحية سابقاً، مستحضراً ولادة أطفالهما الستة في المنزل، لعدم قدرتهما على تحمل تكاليف المواصلات للذهاب إلى المستشفيات البعيدة عن القرية، كما عبر عن فرحته بوجود مركز للولادة للمرة الأولى قرب منزلهما، معتبراً ذلك نعمة لجميع سكان الولاية، بفضل المساعدة الإماراتية.

وتقدّم مراكز الولادة، المموّلة من دولة الإمارات، رعاية طبية ضرورية لمجتمعات عانت لمدة طويلة نقصاً حاداً في الحصول على أبسط الخدمات الصحية.

وشيّدت الإمارات 10 مراكز للولادة تقع في سبع محافظات أفغانية، هي ننكرهار وبلخ وهرات، وبكتيا وبكتيكا وهلمند وقندهار، حيث توفر هذه المراكز خدمات رعاية الأمومة والطفولة، والاستشارات الطبية للولادة وتنظيم الحمل، والرعاية الطارئة والأدوية.

كما تُعدّ مراكز الولادة مراكز للتواصل المجتمعي، من خلال تقديم المحاضرات التوعوية والتثقيف الصحي واللقاحات الدورية، بما في ذلك لقاح «كوفيد-19» ولقاح BCG للحماية من السل لأكثر من 20 شخصاً يومياً.

وفي هذا الإطار، يصف الطبيب في أحد مراكز الولادة، الدكتور إكرام الله، التغيير الجذري للقطاع الصحي في هذه الولايات الأفغانية، قائلاً: «كانت النساء يلدن في المنازل سابقاً من دون أي رعاية طبية مناسبة، وفي ظروف غير آمنة أو صحية، لكن الوضع تغير الآن، والناس في غاية السعادة، فإلى جانب عمليات الولادة الآمنة، توفر مراكز الولادة التطعيمات الدورية والمساعدة الغذائية الضرورية، والرعاية الطبية المستمرة للأمهات والمواليد الجدد، فعلى سبيل المثال لدينا حالياً طفلة تُدعى عائشة قمري، تتلقى الفحوص الصحية والتطعيمات الأساسية بشكل منتظم، الأمر الذي سيساعد في خفض معدل وفيات الرضع في أفغانستان، والذي يصنف من أعلى المعدلات المرتفعة عالمياً».

وتقول والدة الطفلة (عائشة): «سابقاً كنا نذهب إلى مستشفى المدينة من ثلاث إلى أربع مرات للمراجعة والعلاج، ولم نكن نتحمل كلفة النقل والمواصلات، وفي كثير من الأحيان لا ينجو الأطفال المرضى من مثل هذه الرحلة الطويلة الشاقة، لذا نحن مدينون بجزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات على بناء مركز الولادة في منطقتا».

وقال مدير الصحة في ولاية ننكرهار، مولوي أمين شريف: «نشكر دولة الإمارات على دعمها لقطاع الرعاية الصحية في أفغانستان، فقد كنا في أمسّ الحاجة إلى مثل هذا المركز الصحي الذي مكّن الفقراء من الحصول على الخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك التطعيمات ورعاية الأمومة، وتقديم الدعم الغذائي للنساء والأطفال».

ووفقاً لمنظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة يموت أكثر من 57 طفلاً من أصل 1000 طفل في أفغانستان قبل بلوغهم سن الخامسة، ويُعدّ إنشاء دولة الإمارات 10 مراكز للولادة في ولايات مختلفة مخصصة للأمومة والطفولة تحولاً نوعياً في نظام الرعاية الصحية في أفغانستان، كما أن هذه المراكز الصحية لها أبعاد اقتصادية عديدة، إذ تعمل على زيادة بدء المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل وزيادة التجارة المحلية، خصوصاً في مجالات تجارة التجزئة والمواد الغذائية والنقل والمواصلات، وتمكين المرأة والطفل، فضلاً عن أن مراكز الولادة الـ10 يعمل فيها نحو 100 موظف من السكان المحليين من الطاقمين الطبي والإداري، وجميعها مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، مع وجود معدات الطاقة الشمسية اللازمة، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 100 ألف امرأة من خدمات هذه المراكز خلال السنوات المقبلة.

الدكتور إكرام الله:

الأمر تغير من الولادة بالمنازل من دون رعاية وفي ظروف غير آمنة، إلى الذهاب لمراكز توفر تطعيمات ومساعدة غذائية، ورعاية للأمهات والمواليد، وأصبح الناس في غاية السعادة.