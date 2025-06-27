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الامارات | حمدان بن محمد: الهجرة النبوية محطة تحوُّل في مسار الإنسانية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد: الهجرة النبوية محطة تحوُّل في مسار الإنسانية 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: الهجرة النبوية محطة تحوُّل في مسار الإنسانية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الهجرة النبوية مثّلت محطة تحول في مسار الإنسانية جمعاء، حملت أسمى القيم وأرفع المبادئ والخير لكل البشر.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «مثلت الهجرةُ النبوية محطةَ تحوُّل في مسار الإنسانية جمعاء، تعدت مرحلة الانتقال المكاني، لتمثل تحولاً حضارياً حمل أسمى القيم وأرفع المبادئ، والخير لكل البشر».

وأضاف سموّه: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز حلول العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يبارك لنا في عامنا، وأن يُعيدَه بالخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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