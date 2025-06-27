الامارات | ولي عهد أبوظبي يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، على رأس وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، وذلك نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، ضيف شرف، تلبية لدعوة من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد رسمي يضم وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، أحمد علي الصايغ، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، إبراهيم سالم محمد المشرخ.