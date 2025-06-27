الامارات | «التربية» تعتمد نظام العمل المرن حتى نهاية العام الدراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام العمل المرن لكل الكوادر التربوية والإدارية العاملة في الميدان التربوي، حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وبدء الإجازة الرسمية المقررة في 14 يوليو المقبل للهيئات التدريسية والفنية والإدارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز البيئة المهنية الإيجابية، وتقدير الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون طوال عام دراسي حافل بالعطاء والإنجاز.

وأعربت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في رسالة تقديرية وجهتها إلى العاملين في القطاع التربوي، عن خالص الشكر وعميق التقدير لكل ما قدّموه من جهود مخلصة ومساهمات تربوية فاعلة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات يعكس روح الالتزام والمسؤولية العالية، وكان له دور محوري في استقرار المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها في مختلف مدارس الدولة.

وبحسب التعميم الوزاري، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يبدأ الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، على أن تُستكمَل ساعات العمل المتبقية عن بُعد من المنزل حتى نهاية الدوام المعتمد، بما يضمن مرونة الأداء وكفاءة الإنجاز، مع مراعاة طبيعة المرحلة الحالية التي تشهد انتهاء الامتحانات واستكمال المهام الإدارية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مديري المدارس سيتولون مهمة إعداد جداول مناوبة مرنة تراعي طبيعة العمل، وتحدد عدداً كافياً من الإداريين والمعلمين لضمان سير العمل بعد الظهر، خصوصاً في أيام الاختبارات التعويضية وإعادة الامتحانات، وكذلك أثناء الفعاليات التربوية والنشاطات الصيفية، إن وجدت.

وأكد التعميم على ضرورة التزام المعلمين بالحضور الفعلي خلال فترات الامتحانات، وتصحيح الاختبارات، وإتمام متطلبات النظام التربوي حسب الجدول الزمني المعتمد، مع مراعاة الحضور المباشر أو التفاعل عبر قنوات العمل عن بُعد حسب الحاجة.