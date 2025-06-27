الامارات | الإمارات رئيسة مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في جنيف، تعيين المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال جامع المشرخ، رئيساً لمجموعة الدعم للفترة 2025-2026، وذلك ابتداء من أغسطس 2025.

وتسلمت دولة الإمارات رئاسة المجموعة من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، التي اضطلعت بهذه الولاية خلال الفترة 2024-2025، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة، حيث تصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تتولى هذا المنصب.

وتعكس رئاسة دولة الإمارات التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الجهود الاستباقية لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تغير المناخ والكوارث.

وأكد السفير جمال جامع المشرخ، خلال كلمته أمام المجموعة، أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز قيادتها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بهدف الدفع قدماً باستراتيجيات فعالة وطويلة الأمد للحد من المخاطر الكارثية، حيث ستكون أولوية الدولة تعزيز التعاون الدولي، والتأكد من دمج القدرة على التكيف مع الكوارث في جميع جوانب التنمية. كما أن دولة الإمارات عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائها، لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، والتخفيف من التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والكوارث.

وتُعدّ مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ودعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، كما تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي للحد من المخاطر، وتحقيق قدرة أكبر على التكيف مع الكوارث الطبيعية.

وستعمل دولة الإمارات، خلال رئاستها المقبلة، على تحديد الأولويات وتوجيه المناقشات التي تسعى إلى مواجهة التحديات المتزايدة جراء هذه الكوارث، بما في ذلك تلك التي زاد من حدتها تغير المناخ.