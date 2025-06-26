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الامارات | الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى وتعزّي في ضحايا حريق مدرسة

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى وتعزّي في ضحايا حريق مدرسة 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى وتعزّي في ضحايا حريق مدرسة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى بعد مقتل وإصابة عشرات الطلبة في مدرسة احترقت بنيران ناجمة عن انفجار محول كهربائي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة أفريقيا الوسطى ولشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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