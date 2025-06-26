الامارات | الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى وتعزّي في ضحايا حريق مدرسة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى وتعزّي في ضحايا حريق مدرسة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى بعد مقتل وإصابة عشرات الطلبة في مدرسة احترقت بنيران ناجمة عن انفجار محول كهربائي.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة أفريقيا الوسطى ولشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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