«النقل المتكامل» يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة السنة الهجرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/ وتطبيق "دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، أو مركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن.

كما ستواصل خدمة "أبوظبي لينك" عملها حسب مواعيدها الاعتيادية، من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً.

أما خدمة "أبوظبي إكسبرس"، فستعمل من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.