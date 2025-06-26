فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية

ابوظبي - سيف اليزيد - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، داعيةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة، على سائر بلاد المسلمين، والعالم بالخير، واليمن، والبركات.



وقالت سموها: «يطيب لي أن أعرب لكن عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447هـ، داعيةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية وسائر بلاد العالم بالخير، واليُمن، والبركات».