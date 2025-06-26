وزارة الداخلية.. جهود رائدة في مكافحة المخدرات لعام 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت أمل أحمد الزيودي، رئيس قسم الإحصاء والدراسات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، أن عام 2024 شهد جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.

وقالت الزيودي: «سجلت وزارة الداخلية خلال عام 2024 ما مجموعه 9774 بلاغاً متعلقاً بجرائم المخدرات، وجرى التعامل مع 13,513 متهماً في هذا الإطار، فيما بلغ إجمالي الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحو 12,340 كيلوجراماً».

وأشارت الزيودي إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، ما أسفر عن ضبط 3,383 كيلوجراماً من المواد المخدرة خارج الدولة.