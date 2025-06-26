الامارات | نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الدولة إلى اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي الذي ينعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، غداً الجمعة.

وتشارك دولة الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي كضيف شرف وذلك تلبية لدعوة من ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة.