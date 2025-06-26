عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سايمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم المسارات التنموية في المجتمعات. وتبادل سموه ومعالي سايمون هاريس، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرتبطة بعلاقات التعاون بين البلدين.